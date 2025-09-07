Домашни лекове срещу стомашните вируси

Стомашните вируси, наричани още вирусни гастроентерити, са инфекции на храносмилателната система, причинени най-често от вируси като: норовирус (най-разпространен), ротавирус (по-често при деца), аденовирус. Те се предават лесно чрез замърсени храни и напитки, контакт със заразен човек, докосване на замърсени повърхности.
Симптомите обикновено се появяват бързо и включват: гадене и повръщане, диария, болки в корема, температура и втрисане, главоболие и умора.
Ето няколко проверени във времето съвета от нашите баби за справяне с тях – естествени методи, които облекчават симптомите:
1. Чай от джоджен или мента
Той успокоява стомаха, облекчава гаденето и коликите.
1 ч.л. сушен джоджен се залива с 200 мл вряла вода, запарва се 10 минути. Пие се на малки глътки.
2. Варен ориз или оризова вода
Спира диарията, успокоява лигавицата на червата.
Оризът се вари в повече вода. Водата се прецежда и се пие топла, а оризът може да се яде с малко сол.
3. Настъргана ябълка
Съдържа пектин, който абсорбира токсините и регулира храносмилането.
Настържете ябълка и оставте да потъмнее 10–15 минути, след това яжте бавно.
4. Препечена филия хляб
„Събира“ киселините и леко утежнява стомаха.
Изпечете филия до златисто, можете да я комбинираште с малко сол или чай.
5. Сол и захарна вода (домашен електролит)
Предпазва от обезводняване при диария и повръщане.
Рецепта:
1 литър преварена/филтрирана вода
1 ч.л. сол
8 ч.л. захар
(по избор: малко лимонов сок)
Пие се на малки глътки през целия ден.
6. Чай от лайка
Успокоява стомаха, облекчава възпаление и газове.
1 ч.л. лайка в чаша вряла вода, запарва се 10 минути, пие се топло.
7. Банани
Богати са на калий, лесни за храносмилане, помагат при разстройства.
Ядат се добре узрели (не зелени!).
В повечето случаи – не е нужно да се посещава лекар. Организмът сам се справя за 1–3 дни.
Но трябва да се обърнете към лекар, ако:
Симптомите продължат повече от 3 дни, температурата е над 38.5°C, има признаци на обезводняване.
