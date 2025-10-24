Доц. Кунчев предупреди за зимата! По празниците ще е страшно, а след това...

Вероятно по-висока и реална заболеваемост от грип ще има през ноември – декември, особено по време на празниците, и да се стигне до евентуална епидемия към края на януари.

Това каза пред журналисти доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.

Има данни от Япония за ранен и интензивен грипен сезон, но не е задължително същото да се случи и в Европа, каза още той.

По думите му заетостта на болничните легла в момента в страната е много висока, но това не се дължи на грип, а на други вируси.

