Нови подробности за тотото на концесия. Условията

Държавният спортен тотализатор ще бъде даден на концесия, защото печели малко, а може повече. Ако това се случи, ще бъдат инвестирани по-големи средства в българските спорт и култура. Това стана ясно на брифинг в парламента, в който се включи и спортният министър Иван Пешев. Той заяви, че през последните месеци екипът му направил анализ на дейността на тотото. 44 млрд. лева е оборотът на хазартния бизнес в България, като печалбата му е 2 млрд. лева. От тях тотото генерирало едва 70 млн. лева.

"Затова с колегите в Съвета за съвместно управление предприехме стъпка да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, инфраструктура, младеж и младежка политика. По този начин даваме възможност на големи международни компании, които оперират в лотарийния бизнес да се включат в дейността на спортния тотализатор", посочи спортният министър.

Ще бъдат търсени само големи международни компании. Всички служители на тотото ще останат на работа и ще има двойно увеличен бюджет за всички спортни федерации.

Те поставиха три условия - да е голям оператор с опит. Печалбата да е поне 240 млн. лева. Трето, всички работни места да бъдат запазени, увериха управляващите.

Международен екип ще изработи договорите.

