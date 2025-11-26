Дават тотото на концесия за 15 години
ГЕРБ-СДС, БСП и ДПС-Ново начало настояват за промени в Закона за хазарта
Тотализаторът въведе облекчения за късметлиите, достъпни са в кварталния пункт
Спорт Тото и Насар с обединени сили за нови спортни върхове
Изминалият уикенд доказа, че спортът и личната ангажираност към природата вървят ръка за ръка. В п...
На 1 юни 2025 г., в 44-ия тираж на числовите игри на Български спортен тотализатор, късметлия от Б...
Морската ни столица затвърждава славата си на град на късмета! В 42-рия тираж на играта Тото 2 – „...
Той спечели над 5 млн. с фиш за 6,40 лв.
Днес, 12 май 2025 г., в Централното управление на Български спортен тотализатор (БСТ) се проведе т...
От Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" (БСТ) информират, че в периода от 22:00 ч...
Макар и със закъснение, медиите в Белград отразиха скандала
Утре тотализаторът ще проведе техническа репетиция от 16:30 часа, която ще се излъчва онлайн
Министерството на младежта и спорта се заема с проверката на тотализатора
Попълнил е фиш за 13,20 лева
Числата, донесли милионите, са 5, 9, 23, 28, 34, 43