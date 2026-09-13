Нови подробности за тотото на концесия. Условията
Тотализаторът може да генерира много по-големи приходи, каза министър Иван Пешев
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Тотализаторът може да генерира много по-големи приходи, каза министър Иван Пешев
Морската ни столица затвърждава славата си на град на късмета! В 42-рия тираж на играта Тото 2 – „6 от 49“ на Български спортен тотализатор, беше сп...
Утре тотализаторът ще проведе техническа репетиция от 16:30 часа, която ще се излъчва онлайн
Това повдига въпроса дали става дума за технически гаф, саботаж или просто некомпетентност.
Това сочи одитен доклад на Сметната палата за 2017 г. и 2018 г.
Красимир Любомиров остава за постоянно в ареста, а шефът на сектор „Джебчийски кражби” в СДВР Николай Стоименов излиза на свобода
София. В последния тираж за годината бе спечелен джакпотът в първо теглене на тото 6/49 на Българския спортен тотализатор в размер на 1 361 554 лева....
София. "Ще финансираме тези федерации, които обръщат внимание основно на детско-юношеския спорт, а не само тези, които имат успехи на големи форуми",...
Дават повече власт на районните дирекции
Спрягат двама олимпийски шампиони от БСП за пост
София. Джакпотът в „6 от 42" ще достигне почти 3 млн. лв. на Великден (5 май). Това стана възможно, след като на Велики Четвъртък нито един участник в...
София. Милионите в джакпотите на тотото оцеляха и в днешния тираж. В играта „6 от 42" числата на късмета бяха 4, 15, 18, 25, 26, 40, но в нито един о...