Отиде си Кирил Цочев

Кирил Цочев, известен и уважаван политик от близкото минало, е починал в Софиямед часове преди премиерата на книгата му „Животът на един гневен човек“, съобщиха за „Стандарт“ негови приятели. Той бе на 78 години.

Цочев, който през различни периоди от кариерата си оглавява Българската търговско-промишлена палата, става посланик в Япония, министър на търговията и външноикономическото сътрудничество, избран е за заместник председател на 43-ото Народно събрание, за вицепремиер в кабинета на Любен Беров и Жан Виденов, споделя в мемоарите си, че не е допуснал нито една авария, нито ден „режим на тока“, нито драстично и необосновано повишение на цените на електроенергията. Тъжното му заключение е, че поради разнопосочни интереси и липса на политическа воля, и до днес България няма стратегия и визия за развитието на енергетиката.

„Стандарт“ изказва съболезнования на семейството му.

