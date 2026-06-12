Отиде си Кирил Цочев
Премиерата на книгата му „Животът на един гневен човек“ е била планирана за днес
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Премиерата на книгата му „Животът на един гневен човек“ е била планирана за днес
Кирил Цочев от АБВ става заместник-председател на Народното събрание на мястото на Росица Янакиева, която почина на 26-и януари тази година след кратк...