Няколко квартала в София остават без вода на 31 март
Осигурени са водоноски, ако ремонтните дейности се проточат
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Осигурени са водоноски, ако ремонтните дейности се проточат
Вода няма да има от 09:30 до 21:30 часа за клиентите на „Софийска вода“
Това са планирани дейности, Това съобщиха от ВиК дружеството.
Народното събрание обяви обществена поръчка за ремонт и обновяване на част от кабинетите. Стойността на ремонта, включително вложените материали и тру...
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