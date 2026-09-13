Няколко квартала в София остават без вода на 31 март
Осигурени са водоноски, ако ремонтните дейности се проточат
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Осигурени са водоноски, ако ремонтните дейности се проточат
Причината – отстраняване на скрит теч по "Околовръстното шосе"
България има ясна преговорна позиция в преговорите с Гърция, заяви премиерът
Голяма ВиК-авария остави тази сутрин Пловдив с нарушено водоподаване, съобщава bTV. Най-тежка е била ситуацията по високите етажи. Малко след 10 часа...
На 7 март 2016 г. (понеделник), във връзка с подмяна на сградно водопроводно отклонение на ул. „Киевска" кв. „Овча купел" , се налага спиране на водоп...
София. Авария на стратегически водопровод налага ограничаване на водоподаването в някои части на Столична община, съобщиха от "Софийска вода". Авария...
София. Във връзка с изпълнение на инвестиционен проект в много райони на София ще бъде спряно водоподаването, съобщиха от „Софийска вода". От 11:00 д...
„Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата На 31 октомври 2014 г. (петък), във връзка с подмяна на спирателен...
"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата На 21 октомври 2014 г. (вторник), във връзка с направа на връзки на...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата. На 29 август 2014 г. (петък), във връзка с изграждане на сградно во...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата. На 27 август 2014 г. (сряда), във връзка с изграждане на сградно во...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата. На 25 август 2014 г. (понеделник), във връзка с изместване на уличе...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата. На 21 август 2014 г. (четвъртък), във връзка с подмяна на спирателн...
София. „Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата, съобщиха от пресцентъра на компанията. На 1 август 2014 г. (...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата. На 17 юли 2014 г. (четвъртък), във връзка с подмяна на сградно водо...
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата. На 14 юли 2014 г. (понеделник), във връзка с разкриване на уличен в...
София. Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата на 10 юли. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството. Във връ...
София. „Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата, съобщиха от пресцентъра на компанията. Във връзка с монтаж н...
Полето. С пари от държавния бюджет ще се реши окончателно проблема с недостига на питейна вода в село Полето. Управителният съвет на ПУДООС е гласувал...
София. На 27 февруари 2014 г. (четвъртък), във връзка с подмяна на сградно водопроводно отклонение и монтаж на спирателен кран по ул. „Кумата" кв. „Бо...