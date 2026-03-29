Лошо. Оглавихме мрачна класация

През 2025 по пътищата в Европейския съюз са регистрирани около 19 400 смъртни случая, което представлява 580 по-малко в сравнение с 2024. Това се вижда от данните, публикувани от Европейската комисия, които показват спад от 3% на годишна база. Положителна цифра, особено ако се чете на фона на увеличението на циркулиращия автопарк и изминатите километри по пътищата на ЕС.

Въпреки това, подобрението не е достатъчно, за да постигне поставените цели за 2030. Комисията посочва, че повечето държави членки не се движат достатъчно бързо, за да постигнат целта за наполовина намаляване на броя на смъртните случаи и сериозните наранявания по европейските пътища до края на десетилетието. В сравнение с 2019, средното намаление на смъртните случаи спира на 15%.

Мащабите на проблема са още по-очевидни от броя на тежко пострадалите: за всяка жертва се изчислява, че още петима души получават тежки наранявания. Това означава, че всяка година, освен около 19 000 смъртни случая, в ЕС има и около 100 000 тежко ранени.

Тенденцията, освен това, остава много неравномерна от страна до страна. Между 2024 и 2025 най-значителните подобрения са регистрирани в Естония с намаление от 38% и в Гърция с намаление от 22%. Според официалните данни България заедно с Белгия, Дания, Полша и Румъния са държавите, които в момента изглеждат най-добре позиционирани да постигнат европейската цел от -50% до 2030.

В същото време обаче страната ни е лидер по най-високи нива на смъртност на пътя със 71 случая на милион жители. В първа тройка по този негативен показател попадат още Румъния (68) и Хърватия (67), докато на обратния полюс са Швеция и Дания, съответно с 20 и 23 смъртни случая на милион жители, предава "Аутомедия".

Дългосрочната цел остава тази, зададена от европейската стратегия за пътна безопасност: да се намали броят на смъртните случаи и сериозните наранявания наполовина до 2030 спрямо референтните нива и да се постигне нула смъртни случаи на пътя до 2050. Това е т.нар. "Визия нула", приета от ЕС през 2018.

