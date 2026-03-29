Наше село е портал към други светове. Небето се отваря

Пътят към хълма...

Когато тръгнеш към Лиляч, пътят сякаш се стеснява нарочно, за да те подготви. Полята се отдръпват, хълмовете се приближават, а въздухът става по-тежък, по-наситен, като преди буря. Селото се появява внезапно - не като място, а като усещане. Каменни огради, стари къщи, тишина, която е напрегната, сякаш някой слуша.

Лиляч не е от онези села, които се разказват лесно. То е от онези, които се разбират само ако ги изкачиш - буквално и вътрешно. Защото истинското му сърце не е в къщите, а горе, на хълма, където стои мегалитът. Камък, който не просто е видял векове, а ги е преживял. Провиралката, през която хората минават за здраве, за късмет, за изчистване от болести и всякакви лоши неща.

Мегалитът - порталът на древните

Лилячкият мегалит е огромен скален къс, издълбан с отвори, улеи и корита, които не приличат на нищо познато. Археолозите го датират към бронзовата епоха, но местните не се интересуват от дати. За тях това е мястото, на което небето се отваря.

Разказват, че в определени дни - най-често около Еньовден, над камъка пада светлина, която не идва от слънцето. Тънък стълб, почти бял, почти жив. Старите хора шепнат, че тогава „боговете слизат да видят какво правим“. Младите се усмихват, но не отричат. В Лиляч никой не отрича нищо. Тук легендите не са измислици, а част от живота.

Има и друга история - по-тежка. В древността тук са принасяли жертви. Кръвта се стичала по улеите, издълбани в камъка, и земята я поемала като вода. Никой не знае дали е вярно, но когато застанеш пред мегалита, усещаш, че мястото е видяло повече, отколкото би трябвало.

Небето, което се разтваря

„Небето се отваря“ - така казват. И не го правят лекомислено.

Има хора, които твърдят, че са виждали как над хълма се появява сияние, което стои неподвижно, като врата. Други разказват за сенки, които се движат по камъка, без да има кой да ги хвърля. Трети - за тишина, която пада изведнъж, като че ли някой е изключил света.

Една жена, която живее в края на селото, разказва, че веднъж, докато се връщала от нивата, видяла „нещо като човек“, но по-високо, по-тънко, почти прозрачно. Стояло до мегалита и гледало към нея. Не се приближило, не избягало. Просто стояло. Тя не се уплашила - „то не беше зло“, казва - но оттогава не ходи сама по здрач.

Църквата върху старото светилище

В центъра на селото стои църквата „Св. Неделя“. Тиха, скромна, но построена върху още по-старо светилище. Това е типично за места като Лиляч - християнството не е изместило езичеството, а го е покрило като тънък воал.

Свещите тук горят по-бързо. Иконите потъмняват по-често. Хората казват, че това е защото мястото „дърпа“. Че енергията му е силна, необуздана, древна. Някои влизат и излизат веднага - „тежко ми е“, казват. Други остават дълго, сякаш чакат нещо да им проговори.

Историите, които се шепнат

Лиляч е пълен с истории, които не се разказват на глас. Те се шепнат, сякаш ако ги произнесеш силно, ще събудиш нещо.

Говори се за жена в бяло, която се появява край мегалита в нощи с мъгла. Не плаче, не говори, просто върви бавно, сякаш търси нещо изгубено.

Говори се за стъпки в гората, които следват човека, но не са негови. За светлини, които се движат над хълма, без да са фенери или фарове. За сенки, които не следват тялото, а се движат отделно, като че ли имат собствен живот.

Един старец разказва, че като дете видял как камъкът „диша“. Не се смее, не преувеличава. Казва го спокойно, като факт. „Камъните тук са живи“, добавя. „Те помнят.“

Лиляч – място, което не те пуска лесно

Лиляч не е прокълнато. То е по-особено. Място, в което пластовете на времето са тънки, а границите - разхлабени. Място, което не се разказва, а се преживява. Когато си тръгваш, имаш усещането, че нещо те гледа от хълма - като пазител, който иска да знае кой си, защо си дошъл и ще се върнеш ли.

Защото Лиляч е от онези места, към които човек се връща - разбираш, че селото не е просто точка на картата. То е врата. И че някъде между камъните, сенките и светлината, която пада отгоре, има една по-особена България, която не трябва да забравяме.

