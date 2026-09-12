Кюстендилско пак минава под охрана заради черешите
МВР започва акция в масивите, по пътищата и около пунктовете след години на напрежение, кражби и натиск върху стопаните
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МВР започва акция в масивите, по пътищата и около пунктовете след години на напрежение, кражби и натиск върху стопаните
Хиляди искат да научат тайните на Провиралката
Сама е подала сигнал на 112
Причините за пожара се изясняват
Областният кризисен щаб не продължи мярката
Полицията разследва случаите
Тялото на Бойко Григоров е намерено в Кюстендилско, не са открити следи от насилие
До дни предстои свикване на областната епизоотична комисия, каза заместник-губернаторът на Кюстендил Райчо Цветин.
Фирмите превозвачи отказват да обслужват селата с обяснението, че линията е нерентабилна
Медици спасяват ухапани от змии в Кюстендилско. Само за седмица са регистрирани няколко случая на пострадали. Преди дни змия ухапала 29-годишната Зоя...
До 100 лева надница си докарват гъбарите в Кюстендилско. През последните дни те събират предимно манатарка и пачи крак. За килограм качествени гъби от...
Авджии от Кюстендилско се стягат за групов лов на чакали. Те ще излязат с пушките срещу хищниците на 27 февруари, съобщи секретарят на ловно-рибарскот...
Снежна покривка с дебелина около 45 см. наложи ограничения на движението в Кюстендилска област. Забранени за движение на тежкотоварни автомобили са пъ...
За осъществяването на 42 проекта по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007- 2013 са инвестирани 36 0...
Кюстендил. Осъдиха на три години затвор 29-годишния мъж, изнасили майка си в Кюстендил, предаде „Фокус". Съдът призна Петър Енчев за виновен и по две...
Стършели превземат изоставени къщи в Кюстендилско. Опасните насекоми вият рояци в обезлюдените села. За гнездата си избират необитаеми постройки, коми...
Кюстендил. Голям пожар лумна в труднодостъпната местност Златанов дол край село Боровец, Кюстендилско, предаде БГНЕС. Пламъците са забелязани около 15...