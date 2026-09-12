Всичко за Кюстендилско

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Бум на ухапани от змии

Бум на ухапани от змии

Медици спасяват ухапани от змии в Кюстендилско. Само за седмица са регистрирани няколко случая на пострадали. Преди дни змия ухапала 29-годишната Зоя...

24 юни | 4:45
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Пламна гора в Кюстендилско

Пламна гора в Кюстендилско

Кюстендил. Голям пожар лумна в труднодостъпната местност Златанов дол край село Боровец, Кюстендилско, предаде БГНЕС. Пламъците са забелязани около 15...

31 май | 17:33
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