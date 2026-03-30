Циклон носи нов обрат във времето

През деня минималните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса. Дъждовете ще продължат, с по-интензивни валежи по Черноморието.

Следобед валежите ще спират и ще има слънчеви часове в Югозападна България.

Вятърът ще е слаб от северозапад. Максималните температури ще са от 7 до 13 градуса, в района на София около 9 градуса, а по Черноморието температурите ще достигнат до 13 градуса.

Над планините - над Рила и над Пирин ще бъде облачно с валежи от мокър сняг. Има условия за повишена лавинна опасност и заледени туристически пътеки по високите части.

Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 40 км/ч. Максималните температури за деня: над 2500 м височина - около -4 до -2 градуса, а на 1500 м - от 1 до 4 градуса.

Във вторник и сряда се очакват валежи от дъжд и сняг. В четвъртък валежите ще спрат и ще има слънчеви часове следобед.

В петък времето ще бъде динамично, като се задава средиземноморски циклон, който ще донесе нови валежи и гръмотевици.

