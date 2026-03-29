Уилям с решителен ход, предотвратява втори "резервен"

Принцът на Уелс е обещал да предпази децата си от „вградената жестокост“ на системата в Бъкингам „наследник и резервен“, твърди кралски автор.

43-годишният Уилям е решен да подготви най-малките му деца - принцеса Шарлот, на десет години, и принц Луи, на седем - за „независим живот“ в бъдеще, когато по-големият им брат, принц Джордж, на 12, стане крал.

В своята колона в Substack, „Fresh Hell“, биографката на принцеса Даяна Тина Браун пише, че Уилям е „силно загрижен“ по въпроса, като се позовава на враждата между братята.

Наследникът на трона вече не поддържа контакт с принц Хари, който нарича себе си „резервен“ в мемоарите си от 2023 г. със същото заглавие. „Казаха ми, че Уилям е обсебен от вградения риск от жестокостта на първородството“, пише Тина, бивш редактор на Vanity Fair. „Той е решен второто и третото му дете да бъдат добре подготвени и финансово обезпечени за независим живот и да не попаднат в същия цикъл на ограничена свобода.“

Прякорите „наследник“ и „резервен“ първоначално са използвани от пресата, за да опишат принц Уилям и принц Хари. Те се отнасят до представата в аристократичните семейства, че най-голямото дете ще наследи титлата или имота, а по-малкото остава като заместник при нужда.

В откъси от своята биография Хари твърди, че тези названия са били използвани и от родителите му Чарлз и Даяна, както и от покойната кралица Елизабет II и херцога на Единбург. Той казва, че ролята му в семейството е била ясно определена от самото начало - да бъде резервен вариант, „резервна част“ за брат си и бъдещ крал. В откъс от книгата Хари твърди, че Чарлз уж казал на съпругата си Даяна в деня на раждането на Хари: „Чудесно! Сега ми даде наследник и резервен - работата ми е свършена.“

Хари добавя: „Казваха го без осъждане, директно. Аз бях сянката, поддържащият актьор, план Б. Бях доведен на този свят, в случай че нещо се случи с Уили.“

В последващо интервю, публикувано в Substack, Хари казва за децата на брат си - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи: „Знам, че от тези три деца поне едно ще се окаже като мен - резервното. И това ме боли, тревожи ме.“

Вековната традиция на мъжкото първородство беше премахната през 2013 г., което означава, че принцеса Шарлот ще бъде пред Луи в реда за наследяване. Преди това правилата облагодетелстваха мъжките наследници, поради което Андрю Маунтбатън-Уиндзор е поставен пред по-голямата си сестра, принцеса Ан.

В документален филм на Channel 5 авторът Том Куин обясни как това ще промени динамиката между трите деца на Уелс: „Това ще направи нещата много по-лесни, защото вече няма да има двама мъже като два елена, които сблъскват рогата си.“

Експертът по родителство Джо Фрост по-рано каза пред HELLO!, че не вярва Шарлот и Луи да следват модела „наследник и резервен“: „Мисля, че Уилям и Катрин разбират колко е важно да се поддържат добри отношения между тримата.

Смея да кажа, че в тяхното семейство никога няма да става дума за ‘наследник и резервен’. Ще става дума за значението на всеки един от тях.“

