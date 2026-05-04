Огромна радост в Бъкингам! Чарлз е възхитен

Британската принцеса Юджини и съпругът й Джак Бруксбанк очакват третото си дете, съобщи Бъкингамският дворец в понеделник.

Двойката, която ще посрещне новото попълнение към семейството това лято, вече има две момчета: Огъст Филип Хоук Бруксбанк, роден през февруари 2021 г., и Ърнест Джордж Рони Бруксбанк, който се появи на бял свят през май 2023 г.

В изявление на кралското семейство, публикувано в социалните мрежи, се казва: „Нейно Кралско Височество принцеса Юджини и г-н Джак Бруксбанк с голямо удоволствие съобщават, че очакват третото си дете, което трябва да се роди това лято.“

„Огъст (на 5 години) и Ърнест (на 2 години) също са много развълнувани, че към семейството ще се присъедини още едно братче или сестриче.“

В съобщението се допълва, че крал Чарлз III, който ще бъде пра-чичо на новото бебе, е „възхитен от новината“.

Принцесата и съпругът ѝ сключиха брак в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор през октомври 2018 г., само няколко месеца след като братовчедът на Юджини, Хари, херцогът на Съсекс, се ожени за Меган, херцогинята на Съсекс. Юджини, която е дванадесета по ред за наследяване на британския трон, е втората дъщеря на опозорения по-малък брат на крал Чарлз – Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Бебето ще бъде неговото пето внуче от бившата му съпруга Сара Фъргюсън.

