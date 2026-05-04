Любопитно

Обявиха Натали за една от най-красивите на света

Трифонова получи голямо признание онлайн

04 май 26 | 16:35
Агенция Стандарт

Водещата на bTV Натали Трифонова, която преди малко повече от половин година стана майка за първи път, попадна в елитна компания - на най-красивите телевизионни водещи в света!

Инстаграм профил с близо 135 000 последователи събира и представя снимки на едни от най-красивите дами от малкия екран от цял свят, като европейките имат сериозна доминирация в представянето, съобщи Ladyzone.

Към снимките на Натали Трифонова в Инстаграм профила TV Presenters пишат: "Тя е известна телевизионна личност от България. Тя спечели широко признание чрез своите синоптични прогнози. Нейният енергичен стил и екранно присъствие я отличават. Освен телевизията, тя е активна и в социалните мрежи".

Кадрите представят Натали в студиото на Прогнозата за времето по bTV, както и в студиото на лайфстайл предаването COOLt.

Автор Агенция Стандарт

1 Коментара
Bibitko
преди 7 минути

на тая проскубана кокошка само Баце може да й дърпа филърите

