Обявиха Натали за една от най-красивите на света

Водещата на bTV Натали Трифонова, която преди малко повече от половин година стана майка за първи път, попадна в елитна компания - на най-красивите телевизионни водещи в света!

Инстаграм профил с близо 135 000 последователи събира и представя снимки на едни от най-красивите дами от малкия екран от цял свят, като европейките имат сериозна доминирация в представянето, съобщи Ladyzone.

Към снимките на Натали Трифонова в Инстаграм профила TV Presenters пишат: "Тя е известна телевизионна личност от България. Тя спечели широко признание чрез своите синоптични прогнози. Нейният енергичен стил и екранно присъствие я отличават. Освен телевизията, тя е активна и в социалните мрежи".

Кадрите представят Натали в студиото на Прогнозата за времето по bTV, както и в студиото на лайфстайл предаването COOLt.

