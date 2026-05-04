Уникална дестинация! Наричат този град Монако на Балканите

Малък, изискан и разположен между планини и море, Тиват все по-често е наричан „Монако на Балканите“. И сравнението не е случайно. В марината на Порто Монтенегро блестят суперяхти, по модерната крайбрежна алея се разхождат семейства и пътешественици с кафе в ръка, а зад тях драматично се извисяват планините на Которски залив, който е част от световното наследство на ЮНЕСКО, пише CNN Travel, предава businessnovinite.bg.

Градът има едва около 10 000 жители, но атмосферата му е космополитна. Лабиринт от къщи с червени покриви, калдъръмени улички и скалисти гледки към води, напомнящи фиорди, превръщат Тиват в едновременно луксозна и автентична дестинация.

Разходката из Порто Монтенегро е задължителна. Освен че е дом на някои от най-впечатляващите яхти в Адриатика, комплексът предлага бутици, галерии, кафенета и ресторанти на световно ниво. Ако търсите по-спокойна морска атмосфера, поемете към крайбрежната алея на квартал Калиман — любимо място за вечерни разходки край водата.

Морските обиколки с лодка са широко достъпни и са най-добрият начин да усетите мащаба и красотата на залива.

С лодка лесно ще стигнете до стария град на Котор, който е средновековна перла под закрилата на ЮНЕСКО, опасана с крепостни стени и тесни улички. По същия маршрут се намира и една от най-необичайните църкви на Адриатика Дева Мария от скалите. Построена през XV век върху изкуствен остров, създаден от потънали кораби и насипвани камъни, тя изглежда като мираж насред синята шир.

На хълма над града се намира Горня Ластва, старият Тиват. Каменни къщи, тесни улички, църкви и спиращи дъха гледки към залива предлагат рязък, но очарователен контрапункт на модерния лукс долу. През август тук се провеждат Празниците на Ластва, дългогодишно културно събитие с фолклор, изкуство и кулинария. Селото често е сцена и на прояви, свързани с Сараевски филмов фестивал, както и на Международния фестивал на модата през юли.

Полуостров Лущица пази по-дивото лице на района, скалисти брегове, маслинови горички, тихи селца и скрити заливи. Плажът Плави Хоризонти е известен с мекия си пясък и плитките, кристални води. Достъпна само с лодка, Синята пещера впечатлява с нереално синята си вътрешност, която е резултат от пречупването на слънчевата светлина през водата. Едно от най-магичните места за плуване в Черна гора.

Ако искате да смените морския хоризонт с алпийски пейзажи, еднодневна екскурзия навътре в страната е отлична идея. Национален парк Дурмитор впечатлява с назъбени върхове, ледникови езера и каньона на река Тара, един от най-дълбоките в Европа.

