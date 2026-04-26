Официално! Решението на Чарлз за САЩ

Четиридневното пътуване в САЩ на крал Чарлз и кралица Камила ще се проведе както е планирано, след стрелбата по време на гала вечеря с участието на американския президент Доналд Тръмп снощи във Вашингтон, заяви в изявление Бъкингамският дворец, цитиран от Ройтерс.

“След обсъждания от двете страни на Атлантическия океан през деня и действайки по съвет на правителството, можем да потвърдим, че държавното посещение на Техни Величества ще протече по план“, заяви говорител на двореца.

“Кралят и кралицата са изключително благодарни на всички, които работиха с бързи темпове, за да се гарантира, че това остава така, и очакват с нетърпение началото на посещението утре“, се добавя в изявлението, пише БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com