Тайните писма на Даяна

Нови разкрития за принцеса Даяна разтърсиха феновете й. Аукционната къща Gorringe’s пуска на търг колекция от вещи, свързани с покойната принцеса на Уелс, която почина след автомобилна катастрофа в Париж през 1997-а само на 36. Зад акцията стои Катрин Ханбъри, нейна съученичка в West Heath Girls’ School между 1973 и 1977-а. Особено любопитно е „Писмото от медения месец“ („The Honeymoon Letter“), в което Даяна говори за брака си с принц Чарлз, за когото се венчава през 1981 г.

„Имахме блажен меден месец с безкрайно слънце и за щастие спокойно море... Сега сме в Шотландия до края на октомври, което е истинско удоволствие – обожавам да бъда навън по цял ден и мразя Лондон!“, пише принцеса Даяна. „Чудесно е да бъдеш омъжена – мисля, че след два месеца вече мога спокойно да го кажа!“. Писмото подсказва, че 20-годишната младоженка е свиквала с новия си живот в кралското семейство. „Това е като да играеш с възрастните!“

Според прессъобщение на Gorringe’s трите страници са датирани от 27 септември 1981 г., а Даяна ги е писала в имението Балморал в Шотландия. Коментарът ѝ, че ненавижда столицата и обожава да е сред природата, хвърля нова светлина върху възгледите й. По-късно именно различията между нея и Чарлз за градския и селския начин на живот се смятат за една от главните причини за отчуждението им.

След „сватбата на века“ в катедралата „Свети Павел“ в Лондон на 29 юли 1981 г., гледана от приблизително 750 милиона души по телевизията, принц Чарлз и принцеса Даяна започват тримесечното си медено пътешествие с 12-дневен круиз на борда на кралската яхта „Британия“. Те посещават Египет и няколко гръцки острова, преди да се установят в замъка Балморал.

Освен „Писмото от медения месец“, колекцията включва четири цветни снимки от времето на Даяна в училището West Heath Girls’ School, като сред тях има и групов кадър с бъдещата актриса Тилда Суинтън. За продан е и програмата от възпоменателна служба в St Martin-in-the-Fields от ноември 1997-а.

Колекцията включва и написана на ръка поздравителна картичка за рожден ден, изпратена от бъдещата принцесата до Катрин Ханбъри. Тя е подписана „Diana (S)“, като буквата „S“ означава Spencer (Спенсър), което подсказва, че в класа им вероятно е имало и други момичета на име Даяна.

Коментирайки значението на колекцията, специалистът по книги и ръкописи в Gorringe’s Албърт Радфорд изтъква: „Този личен архив предлага рядък поглед към Даяна, преди дългът и славата окончателно да превземат живота й. Спомените на нашата клиентка Катрин Ханбъри разкриват принцесата на Уелс като изключително скромен и ориентиран към семейството човек, който искрено мечтае да има семейство и да намира радост в обикновените неща. Млада жена, застанала между любовта и историята – изпълнена с надежда, непринудена и все още не напълно погълната от институцията, която по-късно ще определи живота й. В тези малки крехки следи все още се усеща невинността – заедно с тихо упорито убеждение в нещо толкова просто и толкова трудно за откриване като любовта. Катрин Ханбъри споделя как Даяна доброволно е помагала в дома на училищната директорка, който е трябвало да бъде изчистен. Тези разкази и предмети от колекцията представят истинската млада Даяна по начин, който напълно противоречи на публичния образ, създаден от други хора“.

На втори търг пък предлагат друго нейно писмо, в което принцесата благодари на почитател, писал след бомбастичното й интервю за „Панорама“, в което тя повдига завесата над семейни кралски тайни. Тя описва „колко е трогната от съдържанието на писмото и от дълбоките думи“, като обръща особено внимание на мислите на въпросния Барат за себепознанието и „продължаването напред в живота“.

„Тогава тя се надява, че интервюто за „Панорама“ ще помогнеи на други жени, изправени пред подобни семейни трудности и гледа с надежда към бъдещето,. Надява се, че ще възпита Уилям и Хари да общуват искрено.“, посочват от аукционната къща. „С най-добри пожелания, искрено Ваша, Даяна“, гласи подписът в края на писмото, придружено от оригиналния плик с ръкописно изписаните от принцесата име и адрес на получателя. Писмото е върху персонализирана канцеларска хартия от Кенсингтън и е датирано от 27 ноември 1995 г. За реакцията на Барат аукционната къща допълва: „За негова огромна изненада, само седмица по-късно той получил този прекрасен отговор, който пази като съкровище и до днес.“

Освен писмото, в търга фигурира и документ за посещение на Даяна в музея „Мадам Тюсо“ на 18 април 1996 г., когато екипът подготвя нейната восъчна фигура. Темата в него са цветът на косата й и прическата – дали са точно описаните от експертите на „Мадам Тюсо“, посетили Кенсингтън. Отбелязва се, че тя е „в много добро състояние“. Направени са и подробни наблюдения върху нюанса на очите, ирисите, кожата й, като е записано, че „Даяна е леко изгоряла“. Има още подробности за грима й, включително черна очна линия „Lancome Black“ и червило на Estée Lauder в нюанс „All-Day Rose“ и „Lip Beige R36“. Прикрепени са и четири мостри на фон дьо тен, пудра и други козметични продукти, което според аукционера е „уникална възможност за изучаване на грима и стила на една от най-красивите и известни жени в света“.

Сред останалите любопитни предмети са рамкиран и подписан портрет на Кейт и Уилям от 2011 г., коледни картички, изпращани от покойната кралица Елизабет II, коледна възглавница, избродирана със съвместния монограм на Чарлз и Камила.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com