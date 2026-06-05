Новата кралска сватба - кой е поканен и кой не

Сватбата на Питър Филипс и Хариет Спърлинг ще се състои този уикенд, но някои известни членове на британското кралско семейство няма да присъстват.

Близък приятел на двойката разкри пред списание Hello!, че церемонията на 6 юни в църквата „Ол Сейнтс“ в Кембъл е замислена като интимно събитие. Това ще бъде втори брак както за младоженеца, така и за булката.

Въпреки по-скромния формат, на сватбата ще има силно кралско присъствие. Очаква се да присъстват най-близките членове на семействата на младоженците, включително децата им.

48-годишният Питър има две дъщери от брака си с Отъм Кели – Савана (15 г.) и Айла (14 г.). Хариет също има дъщеря от първия си брак с фитнес инструктора Антонио Сейнт Джон Спърлинг – 13-годишната Джорджина.

Джорджина вече се появи редом до бъдещите си доведени сестри по време на великденската служба в Замъкът Уиндзор по-рано тази година и се очаква отново да бъде до тях в специалния ден.

Сред гостите вероятно ще бъдат майката на младоженеца – Принцеса Ан, съпругът ѝ сър Тимъти Лорънс, както и сестрата на Питър – Зара Тиндал, и нейният съпруг Майк Тиндал.

Очаква се също да присъстват Принц Уилям и Кейт Мидълтън, както и Принц Едуард и съпругата му Софи.

Въпреки че Крал Чарлз III и Кралица Камила вероятно са получили покани, те имат друг официален ангажимент същия ден – посещение на традиционните конни надбягвания в Епсъм.

Най-голямо внимание обаче привличат отсъстващите. Според източници на Hello! Принц Хари не е получил покана.

„Питър и Хари не са разговаряли от години и просто са изгубили връзка помежду си“, твърди близък до семейството.

Също така не са поканени и Принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън. Според приятели на младоженците тяхното присъствие би отклонило вниманието от празника заради продължаващите обществени и медийни скандали около двамата.

Така сватбата на Питър Филипс се очертава като едно от най-значимите кралски събития на годината, но и като поредното доказателство за разделенията, които продължават да съществуват в британската монархия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com