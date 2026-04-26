Меган си навлече големи неприятности. Страшни обвинения

Бивши подчинени на Меган Маркъл, съпругата на британския принц Хари, разказаха за ужасяващите условия работа с нея. Те споделиха спомените си с Том Сайкс, водещ на подкаста The Daily Beast.

Той интервюира хора след посещението на принц Хари и Меган Маркъл в Австралия. Бившите ѝ подчинени признаха, че видеоклипове от пътуването „съживяват травматични спомени“. „Ето какво ми казаха, след като гледаха видеоклиповете: „Това е типиичната Меган... Едната страна на лицето ѝ се усмихва пред публиката, а другата, която никой не вижда, те гледа свирепо“, каза Сайкс.

Интервюиран от него призна, че страда от посттравматично стресово разстройство поради жестокостта на Меган Маркъл. „Тази жена се отнася към всички, над които има власт, като към материал за използване“, „Ти си като някой, който ѝ отпушва тоалетната“, каза бившият подчинен на съпругата на принца.

The Daily Beast отбелязва, че през годините хора, които са работили с Меган Маркъл, са съобщавали за нейното неадекватно поведение, пише БГНЕС. По-конкретно, тя е наричана „демоничен шеф“, склонна към неконтролируеми изблици на ярост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com