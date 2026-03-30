За първи път: Майката на Калушев разказа всичко в писмо

Стела Димитрова-Майсторова, майката на Ивайло Калушев, публикува емоционално прощално послание, в което споделя моменти от живота на шестимата младежи, които загубиха живота си.

В думите си тя отделя специално място на Ники и признава, че както него, така и Сашко е възприемала като свои внуци.

"ЗА Ники. От вечерта на 1-ви февруари, когато трагедията "Петрохан" се стовари върху всички нас, вече 55 дни въпросът "Защо животът им бе отнет", виси с все по-разрастваща се сила и изисква отговор да бъде даден. Вие, шестимата Ники, Иво, САШКО, ИВЕЙ, ДЕЧО И ПЛАМЕН заслужавате ИСТИНАТА и ние сме отговорни да ви я дадем. Днес е денят на Ники, той беше избраникът на Иво да продължи неговия идеал за земния живот. Той получи от своя УЧИТЕЛ най-доброто, което Иво успя да събере за своя 51 годишен живот. Той беше щастливецът, който плътно до него опознаваше света в максимално широки граници и получаваше буквални истини за смисъла на земния, а в последствие и за издигането в другия, скрит за нас свят.ска ми се да споделя мъничко за щастливите мигове, които имахме с Ники.

ЕПИЗОД 1: Великолепният 38 минутен филм "Неизследваното" - там Ники беше откритието, още дете, но удивително сръчен, красив, одухотворен и запомнящ се. Щастието струеше от него. Филмът получи 2 международни награди, а малкият герой е първото дете в света, което се гмурка в пещерите на ЮКАТАН на такава възраст.

ЕПИЗОД 2: Спомням си деня, когато Ники си играеше с порасналото първо куче ДУРИН. Бяха го взели на дни, цялото в бълхи и в безпомощен вид, но успяха да го отгледат и... кадрите, на които заснех играта на Ники с порасналото куче са самото откровение на любовта между тях.

ЕПИЗОД 3: Ники прекрасно умееше да приготвя какво ли не за ядене. Няколко пъти му носех силиконови бъркалки и го убеждавах, че са много практични, но той, с усмивка, винаги ми ги връщаше. Изкуствена материя не приемал. Но, с удоволствие взимаше лъжици, направени от дърво! Когато отивахме при тях приготвях 2 баници, едната беше специално за Ники, без масло. Това го правеше щастлив.

ЕПИЗОД 4: Преди години Ники беше в болница. 48 часа РАЛИЦА И ИВО бяха неотлъчно до него. Тогава Иво ми се обади по телефона, той рядко се обаждаше, предпочиташе да ми пише. И досега помня гласът му - необичайно нисък и категоричен, Ники е много зле, обади се на всички твои познати лекари, спешно да се направи нещо, разбираш ли, че Ники умира! Никога не бях чувала гласа на Иво с такъв тембър. Направих каквото можах, но никой не успя да му помогне. И тогава ИВО взе решение, че го прибира в планината и сам ще го лекува. Той успя! Когато го питах КАК, отговорът беше: внуших му, че е здрав! Днес Ралица, майката, която роди НИКИ, която го отгледа и възпита реши да остави паметна плоча върху голяма скала, която сама е избрала и да бъде на място, със символно значение за шестимата убити. Тя е майката, но и аз... отдавна възприех НИКИ и САШКО като моите внучета! Завършвам с по ЕДНА ДУМИЧКА за всеки от тях: ДЕЧО - ДЕЛИКАТНОСТ ПЛАМЕН - СМИРЕНОСТ ИВЕЙ - ЛЪЧЕЗАРНОСТ САШКО - ЧАРОВНОСТ НИКИ - ПРОСВЕТЛЕНОСТ ИВО - НЕОБЯТНОСТ Последните години, животът ги събра на едно място, а смъртта ги увековечи завинаги! Да е светъл пътят им и следата, която оставиха дано покълне и роди плод!", завършва писмото известната пианистка.

