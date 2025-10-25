Гей скандалът с лекар и актьор расте! Извънредни мерки

Председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов от театър „София” са арестувани и обвинени след гей оргия с младеж, когото упоявали, за да се възползват от него.

Росен Белов

Хасърджиев е в ареста заедно с друг участник в забавлението - Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция. Белов и модел от Гърция са под домашен арест с определение на Софийския районен съд от понеделник. Заседанието е било закрито заради интимни подробности, разказват запознати.

На 28 октомври четиримата ще се изправят пред Софийския градски съд.

Четиримата са арестувани от полицията в събота. Жалба срещу тях е подало 20-годишно момче, което е разпитано. Според него четиримата са го държали насила в апартамент в столичния кв. „Дианабад” и са се гаврили с него. Жилището е на Станимир Хасърджиев. Там често гостували известни личности от гей средите. Вдигали купони, но досега никой не е съобщавал за насилствени действия.

Във връзка с медийни публикации, свързващи името на актьора от „Театър София“ Росен Белов със съпричастност в извършено престъпление, както и с оглед твърденията за наложени му мерки за неотклонение от компетентните органи, ръководството на Театър „София“ заявява, че го отстранява от участие в представленията си до изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, написаха на страницата си във Фейсбук от театър "София"

"На сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни, чиито морални и човешки принципи не допускат толерантност към подобни деяния. Разчитаме на активността на правоохранителните органи да ги потвърдят или разсеят в кратки срокове", заявиха още от театъра.

За случая се разбра в четвъртък, когато майката на младия мъж разказа историята пред bTV. Синът ѝ бил поканен на гости. В един момент го вързали на стол. Принудили го да употреби коктейл от наркотици. Според запознати става дума за т.нар. розов кокаин, използван и в оргиите на американския рапър и продуцент Пъф Деди, който вече е осъден на 4 г. затвор за сводничество. Момчето обаче успяло да се измъкне от примката късно през нощта. 20-годишният скочил от 5-ия етаж и паднал на терасата на четвъртия.

По това време живеещите в апартамента спели. Беглецът останал там няколко часа, а майка му го търсила с полиция. Момчето успяло да ѝ се обади. Униформените го намерили на терасата под апартамента на д-р Хасърджиев. Бил в неадекватно състояние от дрогата, с която го натъпкали четиримата насилници. При ареста там са намерени наркотици, както и пистолет, с който 20-годишният е заплашван да изпълнява сексуалните им мераци. Той още е в болница и се възстановява от интоксикацията с различни дроги.

