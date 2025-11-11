Примката се затяга! Мъчителите на животни отиват на съд

Разследването срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които бяха арестувани заради мъчението и убийството на животни, е приключило. Това съобщи за "Телеграф" говорителят на Окръжна прокуратура Перник- Албена Стоилова.

"Материалите по делото са предявени и в момента колегата пише обвинителния акт", поясни тя. По думите й и двамата обвиняеми са с мярка за неотклонение "задържане под стража".

С внасянето на обвинителния акт Габриела и Красимир няма да могат да се възползват от правото си да поискат да излязат на свобода след престой от 8 месеца в ареста.

Габриела Сашова и Красимир Георгиев бяха арестувани в средата на март т.г., след сигнал. Така ГДБОП, ГДНП и отдел "Киберсигурност" успяха да разкрият най-тежкото посегателство над животни у нас досега. Освен за мъченията, те бяха обвинени в пране на пари. Двамата са изтезавали животни пред камера в продължение на около две-три години, като продавали тези клиповете между 50 до 700 евро на любители на извратени сексуални удоволствия по цял свят.

Случаят предизвика вълна от протести в цялата страна, а парламентът прие на 23 юли т.г. по-тежки наказания за насилието над животни, стигащи до 10 години затвор.

През юни Апелативният съд в София отново остави Георгиев в ареста, като отмени решението на Окръжния съд в Перник, според което мъжът трябваше да излезе от ареста срещу парична гаранция от 8000 лева. Самата Габриела Сашова не е подавала молба за по-лека мярка от сегашната ѝ "задържане под стража".

Междувременно нов случай на насилие на животно предизвика нова вълна от възмущение, след като бездомното куче Мая беше прегазено от кола пред жилищна сграда в столичния квартал "Разсадника" през уикенда. В социалните мрежи беше разпространен видеоклип, на който се вижда как автомобил, излизащ от паркинг, преминава през кучето, което лежи на тротоара. В един момент колата спира, шофьорът излиза от нея и поглежда, а след това продължава с колата и прегазва отново. Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство за проявена жестокост към кучето чрез прегазване.

В този четвъртък се организира и протест пред ВМА срещу шофьора, прегазил кучето. Мъжът работи в болницата като гръден хирург. Протестът е насрочен за 16.30 ч. Протестиращите настояват за справедливост за кучето Мая, по-строги наказания за насилие над животни и реални действия от институциите.

Голям протест се организира във Фейсбук и и в събота, 15 ноември, от 14:00 ч. пред Съдебната палата в София със същите искания. Националната координационна мрежа "Справедливост За Животните" излезе с призив и петиция с четири искания:

Да извършат пълно, безпристрастно и прозрачно разследване на случая с Мая.

Да осигурят ефективно прилагане на чл. 325б от Наказателния кодекс, който предвижда наказания за жестокост към животни.

Да предприемат законодателни промени, които да засилят отговорността и санкциите при умишлени действия, довели до смърт или страдание на животни.

Да организират национални кампании за информираност и образование относно хуманното отношение към животните.

