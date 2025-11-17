Изненадваща новина за Благомир Коцев. Преместиха го в...

Решиха съдбата на Благомир Коцев и Никола Барбутов.
Кметът на Варна Благомир Коцев и и бившия зам.-кмет Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор. Това съобщи за NOVA адвокат Ина Лулчева.
Защитникът е била уведомена в петък вечерта. Като причина за преместването е посочено, че делата вече са внесени в съда.
По думите на Лулчева не е налице разпореждане на съда. Затова тя смята, че е станало по разпореждане на прокурора, на каквото той имал право.
Припомняме, че на 13 ноември Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебното производство, добило обществена популярност като делото срещу кмета на Община Варна.
На съд са предадени петима обвиняеми, сред които и Благомир Коцев, за общо дванадесет престъпления.
