Изненадваща новина за Благомир Коцев. Преместиха го в...

Решиха съдбата на Благомир Коцев и Никола Барбутов.

Кметът на Варна Благомир Коцев и и бившия зам.-кмет Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор. Това съобщи за NOVA адвокат Ина Лулчева.

Защитникът е била уведомена в петък вечерта. Като причина за преместването е посочено, че делата вече са внесени в съда.

По думите на Лулчева не е налице разпореждане на съда. Затова тя смята, че е станало по разпореждане на прокурора, на каквото той имал право.

Припомняме, че на 13 ноември Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебното производство, добило обществена популярност като делото срещу кмета на Община Варна.

На съд са предадени петима обвиняеми, сред които и Благомир Коцев, за общо дванадесет престъпления.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com