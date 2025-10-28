Решиха съдбата на Хасърджиев и другите обвинени в гей скандала

Оставиха в ареста д-р Станимир Хасърджиев и другите трима, обвинени в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Съдът прецени, че те като личности и деянията им са обществено опасни.

Според съда няма опасност да се укрият, но има опасност да извършат ново престъпление. Има и обосновано предположение, че са извършили това, в което ги обвиняват.

Решението е окончателно.

Заседанието се проведе при закрити врата, тъй като е бил коментиран интимният живот на замесените в случая.

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев той и още трима души, сред които актьорът от театър „София” Росен Белов, дрогирали 20-годишен младеж, завързали го за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията.

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала. И допълни, че „измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу член на Надзорния съвет на НЗОК.

Другият задържан по случая - Росен Белов, отказа коментар.

Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис заяви, че е живял четири месеца в дома на Хасърджиев, тъй като имал нужда от място, където да отседне. „Замесен съм в скандала, защото по лична карта се водя на адреса, на който е и собственикът. Живея на друг адрес", обясни той. Михаилидис каза, че той самият е „хетеросексуален и е сгоден". Във въпросната вечер си тръгнал 30 минути, след като купонът започнал.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com