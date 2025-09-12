Без милост! Решиха съдбата и на Барбутов

Два часа след решението на съда да остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев, магистратите решиха съдбата и арестувания за корупция зам.-кмет на София Никола Барбутов

Той и и бизнесменът Петър Рафаилов остават в ареста, постанови Софийски градски съд, предава БТА.

Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Те бяха задържани, след като кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост" обявиха публично, че има нередности в Столичната община. По случая са обвиняеми още двама души - Соня Клисурска и Росица Пандова, на които прокуратурата наложи мерки "парична гаранция".

Съдът посочи, че не е разколебано обоснованото предположение, че Барбутов и Рафаилов са извършили престъпленията, за които са обвинени. То идва от показанията на Георги Тодоров, кмет на столичния район "Люлин", и Ивайло Кукурин, кмет на район "Младост". Също така няма нови обстоятелства, които да наложат измяна на мярката за неотклонение. Според съда въпреки че няма опасност обвиняемите да се укрият, ако мярката им бъде изменена, има опасност те да извършат друго престъпление. Времето, което до момента са прекарали в ареста, е разумно, смята съдът.

Прокурор Михаела Николаева каза пред съда, че свидетелите по делото са категорични, че обвиняемите са ги заставили да назначат определи фирми, които да изпълняват определи обществени поръчки. Според нея може да се направи обосновано предположение, че са извършили престъплението. Също така има опасност да извършат друго престъпление.

Прокурор Дойчо Тарев допълни, че до момента времето, което двамата обвиняеми са прекарали в ареста, е напълно законосъобразно. Прокурорите поискаха Барбутов и Рафаилов да останат за постоянно в ареста.

Адвокат Ина Лулчева заяви, че никъде в показанията Георги Тодоров не се посочва, че Барбутов е назначавал или е искал назначението на конкретни експерти или е разпределял обществени поръчки на конкретни фирми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com