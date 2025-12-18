Политика

На първо четене: Забрана НСО да охранява народни представители

Между първо и второ четене могат да се правят предложения за промени

На първо четене: Забрана НСО да охранява народни представители
Снимка: БТА
18 дек 25 | 15:51
501
Агенция Стандарт

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие единодушно Законопроекта за НСО, внесен от група народни представители. Законопроектът беше приет с 18 гласа "За", без против и въздържали се.

Законопроектът има за цел да промени действащия Закон за НСО и основно да урегулира кои лица могат да бъдат охранявани от НСО.

В законопроекта е заложена забрана НСО да охранява народни представители, с изключение на председателя на Народното събрание.

Между първо и второ четене могат да се правят предложения за промени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
анонимен
преди 42 минути

да се свалят всички бонуси на бивши управници да получават пенсии за колко са заслужили никакви коли шофъори безплатни офиси и какви ли още не простотии всички политици имат бизнес така че държавата да прекрати незабавно всички облаги да се намалят заплатите в правителството и нс стига с тези измислени добавки за участие в комисии

Откажи