Тежка диагноза за Пасал. Иска по-лека присъда

След като Софийската градска прокуратура поиска най-тежката мярка за неотклонение за Никола Николов - Паскал, той поиска по-лека мярка за неотклонение.



Според държавното обвинение е възможно той да се укрие или да извърши друго престъпление. Прокуратурата се аргументира с това, че Паскал е бил обявен за общоевропейско издирване, а той се е укрил в Сърбия.

Защитата на Паскал пък заяви в съдебната зала, че прокуратурата "премълчава“ желанието на Паскал да съдейства на българските власти по разследването. Адвокат Димитър Марковски поиска клиентът му да бъде пуснат с парична гаранция. Това е втората най-лека мярка за неотклонение след мярка - подписка.



Основният аргумент - влошеното здравословно състояние на Никола Николов, предаде bTV.

По думите на адв. Марковски в следствения арест Паскал няма да може да се лекува, а ще го "ядат дървениците".



Пред съда самият Паскал, заяви:



"Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия“.

Адвокатът му Димитър Марковски обясни, че Николов е напуснал България две седмици преди 3 април 2024 г. – датата, на която бяха задържани бившата шефка на митниците Петя Банкова, Стефан Димитров и баща му Марин. В Сърбия той заминал, за да потърси известен неврохирург за лечение.

Според защитата клиентът му не познавал Банкова и Живко Коцев, а в Сърбия е прекарал общо 11 месеца под ограничения – пет в ареста и шест под домашен арест. Освен това сам е поискал по-бързо да бъде върнат в България, не е осъждан и няма криминална регистрация.

На 8 април миналата година Николов е преминал ядрено-магнитен резонанс в Сърбия, който е установил наличие на мозъчен тумор. На 6 април тази година, докато бил под домашен арест в Белград, получил епилептичен припадък и парализа на части от тялото, което наложило спешна хоспитализация. Лекарите са преценили, че засега операция не е възможна и е насочен към терапия.

„Дал е обяснения по делото, не представлява обществена опасност. Защо да го пращаме при дървениците в ареста?“, заяви адвокат Марковски.

От своя страна прокурорите Мойсев и Ненкова представиха доказателствата срещу Николов – свидетелски показания, данни от СРС, експертизи и снимков материал. По делото са намерени множество фотографии, на които Паскал е заедно със Стефан и Марин Димитрови. Те са били в контакт с Петя Банкова и с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев – всички с обвинения за участие в контрабанда на цигари.

Според обвинението Николов и Стефан Димитров търсели източници за закупуване на цигари, давали указания за движението по каналите и осигурявали шофьори. Има данни, че са пътували заедно до Румъния и Сърбия.

По-късно днес се очаква да стане ясно решението на съда.

