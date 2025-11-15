Алгафари дръпна килимчето на Радев

Политическият анализатор Нидал Алгафари изключи напълно вероятността за предсрочни изори у нас, давайки любопитен аргумент за това.„Каквото и да се случи, няма да има предсрочни парламентарни избори, за да не му дадат възможност на господин Радев да излезе официално в ролята си на партиен лидер“, заяви Алгафари в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" но Нова Нюз.

Според Алгафари ключовият момент за изора на Румен Спецов като осоен управител на "Лукойл" е не е в богатото му CV, а в избора от международните партньори:

Този човек е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи.

По думите му става дума за предстояща сделка около собствеността на рафинерията. „Той е човекът, който евентуално да подготви тази продажба, която предстои“, посочи Алгафари.

Относно опасенията за „заграбване“ на рафинерията Алгафари коментира:

„Със сигурност някой ще е собственик – дали близък до американските власти, до английските или до руските. По-важно е дали рафинерията ще продължи да работи и да осигурява нормални цени“.

Във връзка с бюджетната процедура Алгафари предупреди за потенциално социално напрежение.

„Натовариха само хората в частния бизнес. Държавната администрация не пое никаква тежест“, заяви той, но подчерта, че по-добър вариант засега не се вижда.

Най-острата му критика бе насочена към новите правила за паркиране в София.

„Не са го премислили. Хората от Перник, Дупница, Кюстендил, които идват да работят, няма как да плащат тези зони“, каза той и изрази надежда Комисията за защита на потребителите да коригира решението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com