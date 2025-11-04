Страшна драма с техническия преглед. Какво следва

Да не се минава на технически преглед без платени актове и фишове - това е записано в промените на Закона за движението по пътищата, обнародвани по-рано тази година. Мярката обаче срещна острия отпор на омбудсмана, който даде текста на Конституционния съд, посочва NOVA.

Минаването през пунктовете става с лична карта, малък талон, валидна застраховка "Гражданска отговорност" и платен годишен данък. Ако всичко това е налице, системата ни пуска и минаваме на преглед.

От 7 май догодина обаче към тези изисквания се прибавя и задължителното плащане на влезлите в сила наказателни постановления, фишове или електронни фишове на собственика, ползвателя или лицето, което представя автомобила за преглед. Ако тези задължения не са погасени - прегледът ще бъде спрян.

Според омбудсмана така разписаните промени нарушават правата.

„В момента при представяне на автомобила на преглед, при зареждане на данните, като сканираме малкия талон съответно излиза дали автомобилът има задължения за данък, дали има валидна „Гражданска отговорност”, заяви експертът от "Годишни технически прегледи” в СБА Тодор Желев.



От 7 май догодина, за да се извърши прегледът, ще е нужно и да са платени фишовете и глобите на собственика, ползвателя или лицето, което прекарва автомобила.

Към момента се работи по обновяването на системите. „Би трябвало към вече свързаната система, като се получават данните от КАТ за глобите и актовете. За клиентите ще е неудобно, тъй като най-вероятно ще има варианти, в които няма да знаят, че имат наложено нарушение и когато дойдат на място и установят това, ще трябва да прекратим прегледа и да платят глобата”, обясни Желев.



Омбудсманът откри в промените и нарушения на права: "Правото на собственост на гражданите, защото не само вие като собственик, но ако и трето лице, ползвател на този автомобил има неплатени глоби, извършването на технически преглед ще бъде отказано. На второ място това засяга и правото на труд на хората, които използват автомобилите, за да изкарват прехваната си", подчерта Велислава Делчева.



Тя е готова с първата си жалба пред Конституционния съд: "Целта е на гърба на хората държавата да събира своите публични вземания. Ако има решение на КС тези поправки няма да влязат в сила".

