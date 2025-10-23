Изправят убиеца от Люляково пред съда. Нови зловещи подробности

Днес Окръжният съд в Бургас ще разгледа мярката за неотклонение на 25-годишния мъж, обвинен в тройното убийство на майка си, сестра си и леля си в село Люляково.

Ужасното престъпление беше извършено през нощта във вторник, а разследването продължава с нови детайли, включително за мотивите и психичното състояние на извършителя.

Нови подробности и версията на прокуратурата

Според данни на Окръжната прокуратура в Бургас мъжът не е регистриран като психично болен, но предстои да бъде назначена съдебно-психиатрична експертиза. „Той не е регистриран и лекуван в Центъра за психическо здраве, но отчитайки, че баща му е бил пациент с тежко психическо заболяване – шизофрения, можем да предположим известна фамилна обремененост“, заяви пред БНТ ръководителят на прокуратурата Георги Чинев.

Магистратът потвърди, че при убийствата са използвани както огнестрелно, така и хладно оръжие, но засега не може да се каже кое е било използвано първо. „Категорично можем да кажем, че е използвано огнестрелно оръжие, както и нож. На този етап не можем да уточним кое е използвано първо“, посочи прокурор Чинев.

Разследващите смятат, че престъплението е било извършено под влиянието на силна емоционална криза, свързана с това, че обвиняемият е бил отдалечен от дома си. „Лицето е било силно подтиснато от факта, че е било дистанцирано от дома си и не е могло да го посещава. Това на този етап ни води до заключението, че това е именно и мотивът за извършване на деянието“, уточни прокуратурата.

Тежки обвинения и следващи стъпки

Прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Срещу мъжа са повдигнати обвинения с множество квалифициращи признаци, включително предумишлено убийство, извършено в условията на домашно насилие и с пряка опасност за живота на мнозина. „Всичко това усилва тежестта на наказанието“, подчерта Георги Чинев.

Властите продължават да изясняват произхода на използваното оръжие и обстоятелствата около извършването на тройното убийство. Разследването се води под наблюдението на прокуратурата, като на този етап институциите се въздържат от подробни коментари, за да не бъде нарушена следствената тайна.

