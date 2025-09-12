Цялата полиция накрак! Издирват убиеца от дупнишко

И днес продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници.

36-годишният мъж се укрива от властите, след като е основен заподозрян за убийството на 25-годишна жена, с която живеел на семейни начала.

Предполага се, че жената, която е майка на три деца, е убита след семеен скандал.

Сигнал за убийството е подаден малко след 04.00 ч. сутринта вчера. Пристигналите на място полицаи не откриват никой в къщата, но намират тялото на младата жена на метри от дома й.

По време на убийството в дома на семейството са били и трите им деца, които са на възраст между 5 и 10 години. За тях грижата в момента е поета от социални работници.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com