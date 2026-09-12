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Футболист се обеси от любов

Футболист се обеси от любов

Футболист от дупнишкото село Крайници се обеси при фургон на семейна нива. Близки на 20-годишния Радослав Божков твърдят, че причината е любовна мъка....

23 януари | 22:00
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