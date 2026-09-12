Жестоко престъпление потресе София рано сутринта
Извършителят, който е около 50-годишен, се издирва
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Извършителят, който е около 50-годишен, се издирва
Прокуратурата настоява за „задържане под стража“, а експерти ще изследват психичното състояние на 25-годишния обвиняем
Разследващите оставят всички версии отворени, но чуждестранна намеса в случая е била почти изключена
Полицията издирва извършителя
Според близките детето, освен че е бито няколко пъти, е хвърлено от мост
Все още полицията няма много информация за извършителя
Какво го е причинило
Предполагаемият извършител пребивава на територията на столицата от известно време
Човекът е установен, но все още не е лишен от свобода и се издирва
Полицията в акция
Улица "Истиклял" отново е отворена
Не е атакувана и няма компрометирана информация и данни
При пожара бяха нанесени материални щети на заведение, магазини и банков клон
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