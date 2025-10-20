Лъсна нова версия за обира в Лувъра

Излезнаха нови твърдения за обир в Лувъра. Той може да е бил поръчан от колекционер, твърдят властите, цитирани от The Post .

Бандата крадци с верижни триони, които обраха Лувъра, вземайки безценни бижута в най-помпозния музеен обир в съвременната история, може да са били наети от колекционер, съобщиха властите.

Прокурорът на Париж Лор Беку каза, че се разследва дали обирът е бил поръчан от колекционер.

„Разглеждаме хипотезата за организирана престъпност“, заяви тя пред BFM TV, добавяйки, че може да става въпрос за професионалисти, работещи за конкретен купувач.

Ако обирът е бил извършен по поръчка на колекционер, има голяма вероятност откраднатите предмети да бъдат открити и върнати в добро състояние, каза Беку.

Тя допълни, че бижутата също могат да се използват за пране на пари от други престъпни дейности.

„В наши дни всичко може да бъде свързано с трафик на наркотици, предвид значителните суми, които се получават от него,“ добави прокурорът.

Разследващите оставят всички версии отворени, но чуждестранна намеса в случая е била почти изключена, увери Беку.

Как се е случил обирът

Маскирани крадци, облечени като строителни работници, нахлуха в Лувъра в неделя сутринта пред очите на посетители и служители.

Тримата използвали подемник, за да достигнат втория етаж през прозорец, и мини газови верижни триони, за да разрежат стъклата, заплашили и охранител.

Шокиращи кадри от вътрешността на музея показват един от крадците в зелена светлоотразителна жилетка спокойно да реже стъклена витрина с бижута, докато посетителите наблюдават.

Двама от обирджиите са били забелязани как безразлично чупят витрини с френски тиари и бижута на стойност „неизчислима“, съобщиха властите.

