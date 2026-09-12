Изправят убиеца от Люляково пред съда. Нови зловещи подробности
Прокуратурата настоява за „задържане под стража“, а експерти ще изследват психичното състояние на 25-годишния обвиняем
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Прокуратурата настоява за „задържане под стража“, а експерти ще изследват психичното състояние на 25-годишния обвиняем
Власите дадоха брифинг
Бивш кмет даде подробности
Малкото момче също е било ранено, но се отървало на косъм
Той описва точно как е застрелял роднините си
Затворник - рецидивист извърши жестоко убийство, докато е в домашен отпуск. Зловещият килър е 45-годишният Ремзи Мустафа, който в момента е излежавал...