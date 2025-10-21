Извънредно. Смразяващи признания на масовия убиец в Люляково

Продължава филмът на ужасите в Люляково.

Масовият убиец Фахри Селим Мустафа е направил пълни самопризнания за показното екзекутиране на майка си Фатме Гюл на 47 години, леля си Мюмю Гюл и 13-годишната му сестричка.

Той е разказал как откраднал малко по-рано през нощта ловната пушка на чичо си Кемал и около 03:30 ч. влязъл в родния си дом и един по един избил близките си.

Взел 4 ловни патрона и първите три с прецизна точност ги изстрелял в телата на роднините си от женски пол. А с четвъртия патрон не успял да уцели малкото си братче, което е успяло да избяга от къщата на ужасите. Интересното е, че Фахри явно е имал доста добри познания, за да борави с дългото оръжие по този начин, знаел е как да за го зареди и е имал мерник като по конец. По всяка вероятност това не е първият път, в който използва пушка.

Фахри не дава обяснения за мотивите си, но срещу него има подадени няколко жалби за домашно насилие, а самият той е бил отстранен от родната си къща, и близките му разполагали с ограничителна заповед срещу него.

25-годишният убиец не е бил нито пиян, нито дрогиран, но определено е имал проблеми с психиката си, довери източник от разследването пред Флагман.бг.

Втори час продължава разпитът му в сградата на кметството на село Люляково, община Руен. Разследващите се опитват да узнаят къде е баща му Селим, който също се води изчезнал. Една от версиите е Фахри да го убил, друга - родителят да се е самоубил и това да е провокирало гнева на 25-годишното момче, а трета е - възрастният мъж да е избягал някъде в посока Айтос, където често пребивавал.

Преди минути на 3-ия етаж в кметството, където се води разпитът на Фахри, се качиха главният разследващ полицай към ОДМВР-Бургас Златко Пеев и началникът на отдел "Криминална полиция" комисар Иван Малинов.

Флагман.бг узна, че за 7-годишното братче се грижат бабата и дядото по майчина линия, които живеят в Айтос. Възрастните хора вече са уведомени за случилата се трагедия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com