Разтърсващи разкрития за тройното убийство в Люляково

Районната прокуратура в Бургас и Областната дирекция на МВР дадоха подробности за жестокото тройно убийство, което потресе Бургаско.

На 21 октомври село Люляково се събуди с новината за семейната трагедия. По първоначална информация соченият за извършител Фахри Салим убил собствените си майка, леля и 13-годишна си сестра с незаконна ловна пушка, запалил къщата и избягал. Оцелял единствено 7-годишният му брат. Момчето потърсило помощ от съседи, въпреки че било ранено в седалищната област. Сетило се, че не трябва да влиза в къщата до дома му, защото брат му може да убие и съседите, и отишло да подаде сигнал през няколко къщи.

"В 04:15 ч. е получен сигнал на 112, че дете на 7 години отива при съседите с рана в задните части и заявява, че брат му на 25 години е влязал в къщата и е започнал да стреля по майка му, леля му и малката му 13-годишна сестричка. Веднага са изпратени екипи. С оглед на това, че евентуално вътре в къщата има въоръжено лице, с огнестрелно оръжие, бе задействан и специален екип. Първите полицейски екипи, пристигнали на място, ми докладваха, че в къщата не се забелязват признаци на живот, но излиза дим. С риск за живота са сложили бронежилетки, разбили са вратата и влязайки вътре се убеждават, че няма признаци на живот. Те излизат навън. Идват и останалите екипи, пламъците се увеличават, започват гасителни действия. След потушаване на пожара се установява, че в къщата има три трупа", обясни директорът на полицията в Бургас старши комисар Владимир Маринов.

Обвиняемият е локализиран веднага в покрайнините на селото и задържан много бързо. "С оперативна комбинация стигнахме до него, задържахме го без наранявания за никого, бяхме много внимателни, защото той беше въоръжен и опасен", посочи още Маринов.

На задържания е повдигнато обвинение за умишлено убийство, посочи окръжният прокурор Георги Чинев.

"За да не ви обременявам с тежестта на правната квалфикация, ще ви кажа само, че тя е свързана с множество квалифициращи признаци, които правят деянието по-тежко наказуемо. Аз поне не си спомням скоро да сме повдигали обвинение, което да е било скрепено с толкова квалифициращи признаци, с толкова тежки и допълнително утежняващи вината признаци, а именно - обвинението касае убийство на майка; убийство на повече от едно лице; убийство, което е извършено предумишлено; убийство, което е по начин и със средства, опасни за мнозина; убийство, което е реализирано по особено жесток и мъчителен начин и убийство, което е било осъществено в условията на домашно насилие. Последното се оправдава от установеното, че през август спрямо дееца и неговият баща от страна на Районен съд Айтос е била постановена мярка за временна защита и мярка за защита от домашно насилие, която очевидно деецът е нарушил. По-рано същото е сторил и бащата", обясни Чинев.

По думите му обвинението няма да остане само за умишлено убиийство, а ще бъде допълнено и с такова за държане на огнестрелно оръжие без разрешение, както и с такова за противозаконо нарушаване на заповед за защита от домашно насилие.

