7-годишно дете закова масовия убиец в Люляково

7-годишно дете закова масовият убиец в Люляково. Сигналът за тройното убийство в бургаското село е подаден от 7-годишно момче, брат на извършителя. "Сигналът е подаден от 7-годишно дете, което заявява, че брат му на 25 години прострелва майка му, леля му и 13-годишната му сестричка", каза главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция" по време на брифинг във връзка с жестокото убийство.

Къщата на ужасите

Припомняме, че за шокиращия инцидент съобщиха от ОДМВР - Бургас, като убитите са три жени - майка, сестра и леля на извършителя - съответно жени на 47, 13 и 73 години. Убийството се е случило през нощта на 20 срещу 21 октомври 2025 г.

Директорът на ГДНП обяснява, че изпратеният патрул на място установява горяща къща, а след потушаването на пожара са открити трите тела.

Какво се е случило с момчето?

По информация на ОДМВР - Бургас 7-годишното момче също е било простреляно, но е успяло да избяга и да потърси помощ. Детето е настанено в болнично заведение с нараняване в седалищната област и е без опасност за живота, уточняват от полицията.

"В рамките на утрешния ден Окръжна прокуратура и директорът на ОДМВР - Бургас ще дадат повече информация относно установеното", заяви още Васков.

От думите му стана ясно, че извършителят е задържан.

