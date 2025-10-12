Националният треньор на Сърбия подаде оставка след срамни загуби

Треньорът на Сърбия Драган Стойкович подаде оставка след домакинската загуба с 0:1 от Албания в квалификациите за Световното първенство по футбол, предава Ройтерс.

Стойкович, който пое поста през 2021 година, изведе Сърбия до Мондиал 2022 в Катар, но напоследък неговите футболисти поредица от загуби - с 0:5 от Англия през септември, последвано от домакинското поражение в събота.

"Говорих с президента и с генералния секретар . . . и подадох оставка. Лично аз не очаквах тази загуба . . . Аз съм човек, който поема пълна отговорност и е единствено отговорен", каза сърбинът пред медиите.

Сърбия е на трето място в класирането на група К със седем точки, Англия е на първо място с 15, а Албания е втора с 11, но има мач повече.

Резултатът също така е положителен за тима на Англия, като отборът на Томас Тухел може да си осигури място на Мондиала догодина с победа в Латвия във вторник.

