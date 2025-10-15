Този човек имаше най-добрата работа в света

Как да не завидиш на такава съдба?

Във футбола обикновено празнуваме шампионите – онези, които бележат, спасяват, борят се до последната секунда.

Но от време на време се появява някой, който напомня, че има и друг вид успех. Тих и с доста удобно място на резервната скамейка.

Такъв човек е Александър Летелие – вратар, който вероятно никога няма да бъде легенда на ПСЖ, но със сигурност може да кандидатства за титлата „човекът с най-добрата работа на света“, пише БТВ

Спокойствие и стабилна заплата

Докато Донарума и Навас се редуваха да пазят мрежата на ПСЖ, Летелие се грижеше за нещо далеч по-важно – спокойствието. Четири сезона той беше третият вратар на клуба, човекът, който винаги е на разположение, но никога не е необходим.

Равносметката? Два мача, 17 минути и куп медали

А междувременно – сигурна заплата, тренировки с най-добрите и свободата да гледа как Мбапе, Меси и Неймар правят това, което умеят.

Ако това не е успех, трудно е да си представим какво е.

Футболист по професия, наблюдател по призвание

Кариерата на Летелие започва като на хиляди други момчета – в школата на ПСЖ, с мечти за големи мачове и аплодисменти. Но съдбата решава друго. След години в Анже, Йънг Бойс, Троа и Сарпсборг, френският страж така и не намира своето място под прожекторите.

И все пак – ПСЖ го връща. Само че този път не за да спасява мачове, а да бъде тихата застраховка, човекът, който седи готов, но невидим. Някой би нарекъл това разочарование. Друг – чист късмет. Истината вероятно е някъде по средата, между резервната скамейка и месечната ведомост...

Минути на безсмъртие

Когато все пак се появи на терена, това се случи почти символично – веднъж за седем минути, втори път за десет. И в двата случая резултатът беше без значение. Но пък тези кратки мигове вратарят сигурно помни повече от всичките тренировки. Летелие е живо доказателство, че дори „нищото“ може да се върши с достойнство.

Краят на една необикновена кариера

След като договорът му изтече и нови предложения не се появиха, Летелие тихо обяви края. Без пресконференции, без сълзи. Просто затвори страницата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com