Отиде си легенда на ЦСКА

На 77 години днес е починал Иван Зафиров-Копата, един от най-легендарните футболисти на ЦСКА.

Тъжната новина съобщи пред БЛИЦ синът му Адалберт. Ветеранът дълго време се бореше с коварно заболяване.

Иван Зафиров е роден на 30 декември 1947 година в София. Десен защитник. Юноша на ЦСКА. През цялата си кариера е само с червения екип с изключение на кратко преотстъпване в Сливен.



Дебютира за мъжкия състав на армейците на 27 март 1966 при победата с 2:0 над Дунав Русе, а първи гол бележи на 28 април 1966 при класическата победа с 3:0 над Левски София. Изиграва последния си мач за ЦСКА през 1981 година.



Има 364 мача и 9 гола в А група (340 мача с 8 гола за ЦСКА и 24 мача с 1 гол за Сливен).



Деветкратен шампион на България (1965/66, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1979/80 и 1980/81) и петкратен носител на Купата на Съветската армия през 1964/65, 1968/69, 1971/72, 1972/73 и 1973/74. Бил е дълги години капитан на отбора.



За ЦСКА има 37 мача в евротурнирите (26 за КЕШ, 6 за КНК и 5 за купата на УЕФА). Твърд титуляр и капитан при историческото отстраняване на двукратния носител на КЕШ Нотингам Форест (две победи с по 1:0 на 17 септември и 1 октомври 1980).



Има 50 мача и 1 гол за А националния отбор в периода 1968 до 1980, 9 пъти е негов капитан, 1 мач за Б националния, 15 мача с 1 гол за младежкия и 3 мача за юношеския национален отбор. Участва на Световно първенство през 1974 в Германия, но не влиза в игра. Сребърен медалист от Олимпийските игри през 1968 в Мексико.

