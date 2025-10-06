Радослав Ревански: ПП ползва антикорупционната комисия за бухалка. Незабавно закриване

"Младежката организация на ДПС-Ново начало категорично заявява, че очакваме час по-скоро закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Преди два месеца нашият лидер Делян Пеевски ясно и категорично заяви, че комисията трябва да бъде закрита, тъй като тя се използва за бухалка от ПП-ДБ спрямо всички. Питаме защо още не е закрита". Това заяви зам.-председателят на ДПС-Ново начало и кмет на Белица Радослав Ревански. Тази сутрин много представители на младежката организация на ДПС-Ново начало протестираха пред комисията.

Това се случи преди в нея да отидат Кирил Петков, Лена Бориславова и Асен Василев. Те обявиха, че доброволно отиват в КПК на разпит по дела, в които са замесени имената им.

Искаме театърът, който разиграват ПП-ДБ с комисията да спре. Идват, поръчват си своите хора, които са им врагове с партиен билет, арестуват ги и занимават цялата държава с техните шарлатании, категорично заяви Ревански.

"Като млади хора желаем този театър да бъде спрян. Те си прехвърлят топката един на друг. Занимават цялата държава с тези циркове. В този цирк са Радев, Узунов, Копринков, Кирил Петков и цялата компания", обяви още градоначалникът на Белица.

ПП-ДБ идват в комисията и си отстраняват чрез нея врага с партиен билет. Миналата седмица имаха национално събрание, на което си отстраниха своите вътрешни врагове, каза Ревански. И припомни, че кметове на ПП си признаха, че партията си поръчва хора през комисията и те стават жертва на корупционни скандали.

Младите хора от ДПС-Ново начало бяха с тениски със снимки на срещата на Кирил Петков с шефа на КПК Антон Славчев.

Кирил, Лена правят театър и ние този театър го осветляваме, подчерта Радослав Ревански, посочвайки снимката. На този кадър ясно се вижда как Кирил Петков прави поръчка на комисията срещу свои хора, каза Ревански.

Преди три години срещу мен и срещу кмета на Якоруда имаше такава поръчка, разкри кметът на Белица. Затова ние казваме „Дейността на КПК трябва да бъде закрита. Маските паднаха!“, заяви Ревански.

"Румен Радев назначи Кирил Петков за министър на икономиката в разрез с Конституцията. Истината е, че през 2016 г. работихме за Радев, както и през 2021 г. През 2026 г. тази грешка ще си я поправим", коментира Радослав Ревански и добави, че като "благодарност" хората на ДПС по региони са били подложени на репресии от страна на министър Бойко Рашков.

С няколко минути закъснение пред КПК пристигнаха Лена, Кирил и Асен. След 2 минути, прекарани в КПК, Василев, Бориславова и Петков излязоха с подвита опашка и заявиха, че никой не искал да ги разпита.

