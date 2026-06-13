Парламентът събра кворум и тръгна към закриването на КПК
След провалени заседания миналата седмица депутатите започнаха работа със 183 регистрирани народни представители
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След провалени заседания миналата седмица депутатите започнаха работа със 183 регистрирани народни представители
Протест на ДПС-Ново начало пред КПК
Ето какво предвижда проектът за борба с корупцията, внесен от ДПС-Ново начало