Радослав Ревански: Г-н Делян Пеевски си държи на думата и на хората и затова всички го обичаме

Мощната подкрепа на г-н Пеевски е гарант за успеха на общините, казва в специално интервю за "Стандарт" РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ, кмет на Белица, зам.-председател на НСОРБ и зам.-председател на ДПС-Ново начало

За първи път гласът на регионите се чува много ясно

В общините, управлявани от ДПС, няма проблем с водата, възходът е явен

600 милиона лв. са разплатени към общините, това говори за отношението на държавата към нас

10 години Белица е на картата на България като една от най-развиващите се общини

Още догодина ще бъдем напълно готови с всички проекти

Голямата ми цел и мечта е да развия курорта Семково. Той ще вдигне Белица на друго ниво

- Г-н Ревански, след дълъг период на безвремие – служебни правителства на Румен Радев и управление на ПП, страната има стабилен редовен кабинет, който е поставил като свой приоритет развитието на регионите. В навечерието на Деня на българската община, каква е равносметката за отношенията между изпълнителната и местната власт?

- Първо искам да честитя празника на българската община на всички колеги и всички служители, които са ангажирани с местната власт. Конкретно на Вашия въпрос - факт е, че след провалените управления на Румен Радев с неговите служебни правителства, а и в последствие на кабинета, който имаше за премиер Кирил Петков, резултатът бе нестабилност, разруха и катастрофа за държавата.

В последните 9 месеца, смея да кажа най-отговорно като кмет, държавата и общините сме в много по-стабилно положение. Отношението между властите е на онова ниво, на което ние очакваме да бъде. Разбира се, винаги може повече. Тук държа да отбележа, че за първи път гласът на общините, нашият глас, се чува много ясно. Фактът, че към момента 600 милиона лева са разплатени към български общини говори за отношението на държавата към нас.

- Голямото предизвикателство пред държавата е приемането на бюджета за 2026 г. – първия в евро. ДПС-Ново начало вече обяви, че разширението на общинската инвестиционна програма ще е приоритет в него. Кои трябва да бъдат най-важните инвестиции за общините?

- Благодаря за въпроса. Един от основните проблеми в момента е безводието. Държа да отбележа, че на една от срещите, които имахме между НСОРБ и Министерството на финансите, ние от ДПС предложихме приоритетно да се разгледат проекти, които касаят безводието. Тук ще цитирам и колегата Ерол Мюмюн – кмет на община Кърджали, който настоя тези проекти наистина да бъдат приоритетни, като се разплащат и от държавата. В самото начало на водната криза ние, кметовете на ДПС, се събрахме и коментирахме безводието и ако забелязвате в нито една община, която се управлява от ДПС, нямаме такъв проблем.

- Да, това е факт. ДПС-Ново начало беше първата партия, която инициира дебат, поставяйки още през пролетта фокуса в парламента върху безводието. Днес, половин година по-късно обаче това остава огромен проблем в 89 общини. Кои спешни мерки очакват кметовете и хората от държавата?

- Вече споменах кои по-успешни мерки очакват кметовете и хората от държавата. За нас категорично в общинската програма акцентът трябва да бъдат проектите, които касаят безводието. Виждате грешката в някои общини, които поискаха проекти по теми, които не са най-целесъобразни. Ние в нашите общини такива грешки не правим. Очакваме от държавата повече пари за проекти, които касаят водоснабдяването и канализацията.

- През последните години свикнахме да казваме, че общинската власт е по-стабилна от централната. Сега обаче общините вече не са под общ знаменател. От една страна – все повече проблеми лъсват в двете най-големи общини. От друга страна, дори критиците на ДПС признават, че общините на Новото начало се развиват с бързи темпове. Каква е днешната формула за успешен кмет?

- Няма да коментирам големите общини, то всичко е видно. Но факт е, че там, където управляват кметовете, избрани от ДПС, възходът е явен. Тук ще бъда честен – в последните 2 години, откакто г-н Делян Пеевски е наш лидер и чувстваме неговата мощна и силна подкрепа, това оказа силно влияние. От нас като кметове се иска да имаме отношение към хората и да работим за тях. За всички казуси пред нас, които не можем да решим, отивайки при него, той ни помага и това е част от успеха.

- Кметовете разчитат много на новата програма за саниране, но средствата не са достатъчни за всички общини. Какви са вариантите за допълнително финансиране?

- Програмата за саниране минава през ПВУ. След първото класиране почти всички блокове по нашите общини се ремонтират. Но виждам, че на много места кметовете се оплакват, че няма достатъчно желаещи фирми да санират, тъй като парите не достигат. Значително поскъпнаха строителните материали. Скоро очакваме да има второ класиране, уважаваният г-н Иван Иванов, министър на регионалното развитие, анонсира в една своя публична изява, че ще стартира национална програма и може би това е най-правилният подход .

- Лидерът на ДПС- Ново начало г-н Делян Пеевски посочи като основна партийна цел работата за хората. Какви политики реализирате за преодоляване на социалните и икономически неравенства между регионите?

- Г-н Пеевски категорично настоява всички кметове, които сме от ДПС, да работим плътно за хората, да не развиваме само инфраструктурата, а да търсим варианти да привличаме повече бизнес инвестиции. Знаем, че това е не е лека задача, но съм убеден, че с общи усилия ще го постигнем. Наскоро имахме конференция на тема жилищна политика, организирана от нашия евродепутат г-жа Елена Йончева. Тя представи мерките, които ЕС взема за осигуряването на достъпни, достойни жилища за покупка или наем.

Г-н Пеевски ни възложи - на всички кметове от ДПС, да търсим варианти, при които да имаме готовност с общински парцели и когато Европа стартира програмата си за новата жилищна политика, ние да можем да се възползваме и да строим достъпни общински жилища, от които да се възползват хора с ниски доходи. Силно се надяваме, че това е възможност и за нашите съграждани, които работят в чужбина, да се връщат, имайки предвид, че ние ще им предоставяме такива жилища.

- В последната година сме свидетели на все повече кметове, които минават към ДПС-Ново начало. Защо?

- Тук първо искам да кажа едно огромно благодаря и добре дошли на всички наши колеги, които бяха избрани от ДПС, но по една или друга причина имаха разколебаване. Формулата е ясна - кметовете, които подкрепят Стратегията на г-н Пеевски за Ново начало в регионите бележат развитие. Това генерира доверие в останалите колеги. Те знаят, че г-н Пеевски държи на думата си и на хората си и това може би е основният път, който ги води към нас.

- 10 години сте успешен кмет на Белица, преобразихте града. Наскоро подписахте и още договори по трансгранично сътрудничество. Обещахте на празника на Белица, че ще довършите всички проекти до 2027 година. Каква е мечтата Ви за бъдещето на града?

- Благодаря. Наистина вече 10 години Белица е на картата на България като една от най-развиващите се общини. Много договори сме подписали, продължаваме да подписваме и изпълняваме десетки проекти. Да, казах, че до края на 2027 г. ще ги изпълня. Но тук ще бъда нескромен - още догодина ще бъдем напълно готови. Голямата ми цел, голямата ми мечта е да развия курорта Семково, които наистина ще вдигне общината на съвсем на друго ниво, на съвсем друго социално-икономическото положение.

- Белица е и пример с младите си хора, които остават в града и работят за него. Наскоро получихте и почетния знак на Съюза на народните читалища, които са мостът между миналото и настоящето. Как насърчавате младите да опазват и съхраняват културното и природното наследство?

- По отношение на признанието, което получих от Съюза на народните читалища, благодарен съм. Винаги сме работели много добре с читалището в Белица, с г-жа Мая Падарева и аз като човек, който имам уважение към културата, съм наясно, че ние създаваме нови сгради, но читалището е това, което създава съдържанието в тях. Надявам се младите хора, и не само, да се обръщат повече към знанието, към науката, към културата, за да можем да се развиваме в посоката, която Европа очаква от нас и която самите ние сме си поставили за цел.

