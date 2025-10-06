С протест пред КПК младежите на ДПС-НОВО НАЧАЛО поискаха закриването на бухалката на ПП

С искане за закриване на КПК излязоха на протест младежите от ДПС-НОВО НАЧАЛО. Искането им е заради използването на Комисията в полза на тези, с чиито гласове беше създадена – ПП-ДБ!

КПК е бухалка на ПП! Още преди два месеца нашият лидер г-н Делян Пеевски поиска нейното закриване, заяви Радослав Ревански, кмет на Белица и зам.-председател на ДПС, който беше пред сградата на КПК заедно с младежите.

