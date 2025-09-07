Психолог с притеснителен анализ за побоя в Русе

Психолог направи притеснителен анализ за побоя в Русе.

Нападението на непълнолетни над директора на Областната дирекция на МВР в Русе Николай Кожухаров е безпрецедентен случай, който показва рухването на основни табута в обществото. Около тази теза се обедини криминалният психолог Росен Йорданов в коментар пред Нова телевизия.

"Проблемът е, че има много версии, но нека да кажа на зрителите, които са склонни да подходят с фейсбубук правосъдие - това е безпрецедентен случай, а аз съм работил по времето на прехода, не си спомням на някого да му е минавало през ума да нападне шеф на полицията", заяви категорично Йорданов.

Коментарът му е по повод бруталния инцидент отпреди няколко дни, при който група младежи, сред които и 15-годишен, нанесоха побой на Кожухаров. До агресията се стигнало, след като полицейският шеф, който не е бил на служба, им направил забележка за неправилно шофиране. Част от нападателите вече са с постоянна мярка „задържане под стража“.

Според психолога, в обществото ни се е създала среда, която е "много хранителна" за подобна агресия. "Сега имаме среда, която е много хранителна за това: 'Ама той ми каза да намаля скоростта, как така' - те не разбират, че да посегнеш на полицай е табу", обясни той.

Йорданов отправи и остро предупреждение към самозваните "фейсбук следователи", като подчерта, че авторитетът на униформата трябва да бъде абсолютен. "Няма такова нещо, ако някой ти каже, че е полицай, всичко трябва да спре", категоричен бе той.

Експертът вижда корена на проблема в системното подкопаване на институциите, което започва от най-ранна възраст. "Ние буквално деинституционализираме мисленето си. Това започва още от детската градина, родителите първо обвиняват лелките, после учителите, после се почват едни дебати като се правят забележки, а всичко това е една хроника", завърши своя анализ Росен Йорданов.

