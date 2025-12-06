Колко струва купонът за 8-ми декември

Банско и тази година ще бъде сред най-оживените места за празника 8-ми декември. Повече от 5 000 студенти вече са избрали да се забавляват през почивните дни в курорта.



По-висок интерес към курорта в сравнение с миналата година констатират туроператори, като увеличението на цената на пакетите е минимално - каза Зорница Танева, управител на туроператорска фирма.



"Приблизително две нощувки със закуски и празнична вечеря на 8-ми декември ние продаваме в зависимост от типа настаняване от 129 до 299 лева. От къщи за гости до петзвездни хотели предлагаме. В последните години доста ясно изразено е това, че търсят да има изпълнител там, където празнуват студентския празник, а не просто диджей с вечеря", обясни тя.



Предпочитанието е към двудневните пакети, като малък брой студенти са избрали тридневен пакет, каза още Зорница Танева.





Според Марин Бистрин от Съюза на туристическия бизнес в града заведенията ще работят с удължено работно време. Цената на празничната вечеря в зависимост от категорията на обекта, започва от 40 лева и достига до 60-100 лева.



"Забелязахме, че тази година наистина дългият уикенд е благоприятен за нас в туризма. Той бе разделен на два дни - петък и събота и неделя и понеделник, така, че да може на всеки според възможностите най-вече, защото има и студенти, които не могат да отсъстват от лекции", каза Бистрин.

Екскурзии в чужбина, наемане на хижи, къщи за гости в страната или резервации в луксозните спа-хотели във Велинград, Сандански или по Черноморието са също сред предпочитаните за студентския празник.



Какви са предпочитанията на студентите от Варна според проф.д-р Стоян Маринов от Икономическия университет в града: "Качествени спа-хотели тук, по нашето Черноморие. Студентите тук, от Варна, повечето от тях предпочитат по-близките места, защото това е свързано и с разходи, разбира се, по пътувания. Обикновено отиват на ресторант на свободна консумация и след това основно празникът за тях е в някое увеселително заведение, в някоя дискотека".

