Съседски войни заради еврото. Домоуправители вдигнаха ръце

Съседски войни пламват в кооперациите у нас заради преминаването към еврото. Домоуправители вече се хванаха за главата и вдигат ръце. До този момент никой не е дал съвети как етажната собственост да премине безконфликтно към новата валута.

Превалутиране без съгласие

На 1 януари 2026 г. България официално въвежда еврото като национална валута. Историческа стъпка, която носи надежда за стабилност и интеграция, но и тревога за ежедневието на хората. Докато икономистите обсъждат макроикономическите ефекти, в реалността на етажната собственост назрява нов конфликт. Всички суми, изразени в лева – от фонд „Ремонт и обновяване“ до месечните вноски за почистване – се превалутират автоматично в евро по фиксирания курс 1 евро = 1.95583 лв. И тук идва напрежението: не се изисква решение на общото събрание.

Къде се крие конфликтът

Всяка кооперация е малка държава със свои правила и компромиси. Въвеждането на еврото, макар и технически процес, разклаща този микросвят. Липсата на прозрачност поражда недоверие – много домоуправители не са подготвени с нови таблици или касови книги. Разминаването в очакванията също е проблем: едни съседи настояват за точност до стотинка, други искат закръгляне. Старите задължения се превръщат в нова арена за спорове – как да се изчисли дълг от 2019 г.? А рискът от злоупотреби е реален, когато няма събрание, контрол и отчетност.

Микросветът на етажната собственост

„Ние не сме против еврото – ние сме против хаоса“, казва пенсионерка от столичен блок. „Ако не се разберем сега, ще се караме цяла година.“ В тези думи се оглежда същността на проблема: въвеждането на нова валута не е само икономическа промяна, а социален тест за доверие и съгласие.

Най-неочакваното последствие

Еврото е национален преход, но етажната собственост е огледало на обществото – там, където големите решения се сблъскват с малките човешки драми. Ако държавата не предвиди механизми за комуникация и отчетност, съседските войни може да се окажат най-неочакваното последствие от европейската интеграция.

